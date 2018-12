â€˜Il futuro sostenibile dellâ€™Amiata passa dalla geotermiaâ€™

‘Il futuro sostenibile dell’Amiata passa dalla geotermia’

Appuntamento sabato 22 dicembre alle ore 10

Santa Fiora: L’Italia ha bisogno della geotermia, la Toscana ha bisogno della geotermia, l’Amiata ha bisogno dell’energia geotermica non semplicemente come fonte importante di approvvigionamento energetico, ma come origine di buon lavoro – sia diretto che indiretto - per aree molto vaste del territorio nazionale che altrimenti sarebbero destinate a un sicuro declino.

L’obiettivo della nostra iniziativa di difesa è, dunque, ben più vasto anche rispetto a coloro che con le centrali lavorano. La geotermia non è soltanto una fonte di energia rinnovabile, è parte di un sistema economico che ha al centro gli impianti e un’eccellenza tecnologica e genera, come volano virtuoso, un benessere diffuso per comunità altrimenti marginali.

Un futuro sostenibile per i paesi dove viviamo non può essere concepito riducendo le fonti economiche e di lavoro, ipotizzando per le comunità un’economia basata solamente su agricoltura e turismo e poco più. OggiAggiungi un appuntamento per oggi insieme a poche altre zone d’Italia abbiamo qualcosa di più e di eccezionale, sarebbe una follia rinunciare.

La grande battaglia che in questi giorni unisce tutto l’Amiata alle altre zone geotermiche e all’Italia è basata sul modello da scegliere per la vita futura delle nostre popolazioni. Sostenibilità non significa costruire una prospettiva che renda qualsiasi forma di impresa produttiva nemica delle persone e tenda a ridurre le attività in un territorio.

Sostenibilità vuol dire dare valore alla ricerca e alla scienza, cogliere tutte le opportunità che la natura e le moderne tecnologie per lo sfruttamento energetico ci vengono offerte, rafforzare il sistema di lavoro di cui hanno bisogno, superare gli anatemi ideologici degli ambientalismi da salotto.

Al governo e a tutti i rappresentanti politici dei nostri territori chiediamo di farsi carico di una scelta di responsabilità che ponga al centro la realtà scientifica e non i pregiudizi di chi della geotermia dovrebbe approfondire il valore invece di generare astratte paure.

Sull’Amiata abbiamo bisogno di buon lavoro, quello che alimenti le imprese, che sviluppi formazione, che faccia crescere specialisti, che offra prospettive ai nostri giovani. Questa è la sostenibilità in cui crediamo e che unisce tutti i paesi della montagna che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’economia geotermica, che ci unisce alle Colline Metallifere e a Larderello. Ma non solo. Senza un Amiata vitale, con un Amiata depresso, subirebbero influssi negativi anche le intere province di Siena e Grosseto

Un comprensorio dell’Amiata attivo è indispensabile alla Toscana meridionale dal punto di vista sociale ed economico perché evita l’espansione di sacche di depressione e fenomeni di spopolamento dei territori interni pericolosi dal punto di vista del presidio ambientale e culturale.

Su queste basi facciamo appello a tutti per ritrovarci in una seconda grande manifestazione a Santa Fiora la mattina del 22 dicembre alle 10 in piazza Garibaldi. Ritroviamoci in piazza, ritroviamoci tutti per difendere la nostra fabbrica di energia rinnovabile e il buon lavoro che genera e rappresenta.