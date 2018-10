Ambiente: Trasformazione del Parco Montemarcello in Parco interregionale Toscana- Liguria

Approvata la mozione di iniziativa del consigliere Giacomo Giannarelli (M5S).

Firenze: “Un’iniziativa che nasce in coordinamento con i colleghi della Liguria”, per la “costituzione di un nuovo parco interregionale, in coerenza con la previsione dell’articolo 68 dello Statuto della Toscana”, e anche con quello della Liguria.

Così il consigliere Giacomo Giannarelli, per illustrare davanti all’Aula riunita nella sala Gronchi di San Rossore, la mozione a sua firma per la costituzione del parco interregionale Toscana–Liguria, mediante la trasformazione dell’attuale parco regionale Montemarcello-Magra. L’atto è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale.

Il consigliere ha fatto riferimento sia all’intenzione di chiudere il parco ligure negli intendimenti della Regione Liguria, sia all’indagine svolta in IV Commissione sulla gestione dei parchi, dalla quale è emerso che l’unico parco gestito in modo eccellente è quello della Maremma. La previsione di creare il parco interregionale tosco ligure di Marcello Magra, ha spiegato Giannarelli, si colloca tra l’altro nell’ottica di “efficienza, efficacia e controllo diretto e meritocratico della filiera agroalimentare e turistica di quel territorio apuo ligure”.

Serena Spinelli (Art.1 – Mdp) si è espressa a favore della creazione del parco interregionale, così come Giacomo Bugliani (Pd), che ha espresso in merito la posizione del gruppo.

La Giunta regionale è, dunque, impegnata “ad attivarsi con celerità in ogni più opportuna sede istituzionale e in collaborazione con la Regione Liguria”, per avviare la procedura di istituzione del nuovo Parco Interregionale.