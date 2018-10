Porto Talamone: mozione unanime in commissione Ambiente

L’atto impegna la Giunta a sostenere l’attuale organizzazione nel porto di Talamone e a scongiurare ipotesi di cementificazione.



Firenze: Unanimità in commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), sulla mozione a firma del gruppo Sì - Toscana a sinistra - testo sostitutivo concordato con il consigliere Francesco Gazzetti (Pd) – che impegna la Giunta “a sostenere l’attuale organizzazione nel Porto di Talamone, quale forma di valorizzazione delle esperienze associative e di volontariato del territorio, delle attività economiche legittimamente presenti, nonché di sviluppo armonico e condiviso;

a scongiurare in futuro qualsiasi ipotesi che preveda una ulteriore cementificazione dell’area, nonché l’isolamento dell’area portuale rispetto al centro abitato e alla popolazione di Talamone”.



Come ricordato ieri, mercoledì 3 ottobre, dal consigliere Tommaso Fattori (Sì – Toscana a sinistra), il piccolo porto si caratterizza per il coinvolgimento della popolazione e del paese, anche per i servizi connessi. Già nel 2009 era stata firmata un’intesa preliminare per la creazione di un nuovo porto turistico, con conseguente elaborazione di una specifica variante al Piano urbanistico, bloccata nel 2012 a seguito di procedure partecipative, ma “tale progetto, mai definitivamente sopito e periodicamente riproposto porterebbe al gestore unico per la totalità delle attività portuali”. “Con questa mozione diciamo no alla cementificazione e al gestore unico”, ha concluso Fattori.