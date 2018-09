Al via un primo lotto di lavori di manutenzione sul Canale demaniale di Irrigazione Gora delle Ferriere

Follonica: Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, in accordo con il Comune di Follonica, ha avviato un primo lotto di lavori di manutenzione ordinaria alla pertinenza idraulica della controfossa dx del canale demaniale d'irrigazione Gora delle Ferriere, appartenente al reticolo di gestione approvato dalla Regione Toscana, in un tratto di circa 100,00 ml ricadente all'interno dell'area impianti sportivi di calcio.

Nel dettaglio è stata effettuato la trinciatura di vegetazione infestante (canne, rovi ecc), il taglio di piante secche ed in particolare di un pioppo a 2 ramificazioni che presentava le estremità apicali secche ed il tronco "cavo". Il taglio di questa pianta è stato effettuato in via preventiva in quanto era posizionato sul ciglio a campagna con interessamento della sponda pertanto la caduta avrebbe provocato danni alla sezione di deflusso oltre che all'occlusione della stessa. Il lavoro di ripulitura è stato completato con la bonifica dell'area. Quest'ultima operazione, in collaborazione con 6 Toscana ed i gestori degli impianti sportivi, con la separazione, raccolta differenziata e conferimento dei vari materiali rinvenuti (plastica, ferro e materiale ligneo di varie misure).

I lavori sono stati svolti dal Consorzio 5 in amministrazione diretta con proprio personale e macchine operatrici ed il cantiere ha avuto la durata di due giorni.