Da lunedÃ¬ 27 agosto parte lâ€™attivazione dei â€˜cassonetti intelligenti a Salciainaâ€™

Da lunedì 27 agosto parte l’attivazione dei ‘cassonetti intelligenti a Salciaina’

Potranno essere utilizzati esclusivamente tramite la propria 6Card. Attivo il punto di consegna in via Leopardi

Follonica: Prosegue la rivoluzione tecnologica della raccolta dei rifiuti avviata a Follonica. Tutto pronto per l’attivazione dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato per il conferimento dei rifiuti a Salciaina.

A partire da lunedì prossimo, 27 agosto, i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti utilizzando la propria 6Card per aprire i cassonetti. Il conferimento è molto semplice: basta avvicinare la propria 6Card al display del cassonetto intelligente e conferire poi all’interno i propri rifiuti differenziati. Il sistema registrerà il conferimento che sarà così associato a quella specifica utenza. L’attivazione della raccolta con le nuove attrezzature tecnologiche a Salciaina rappresenta un altro decisivo step nel processo di riorganizzazione dei servizi di raccolta nel comune del Golfo, basati su un sistema che integra cassonetti di ultima generazione e raccolta domiciliare, a seconda dei diversi quartieri. Più della metà dei cittadini interessati, circa 1300 in totale nel quartiere di Salciaina, ha già ritirato nei giorni scorsi la 6Card. Coloro che ancora non hanno provveduto a ritirarla possono farlo recandosi al punto di consegna di via Leopardi (a fianco del centro di raccolta) aperto il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 13 alle 17.

A Salciaina sono state posizione quindici nuove postazioni tecnologiche di raccolta composte da cassonetti con calotta per l’indifferenziato e ad accesso controllato per carta e cartone e imballaggi multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak). I bidoni per la raccolta dei rifiuti organici e le campane per il vetro restano invece aperte.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it.