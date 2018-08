Ultimo giorno per la raccolta fondi targata #Festambiente30

Tra i prodotti acquistabili anche il Roggiano Bio limited edition della Cantina Vignaioli Morellino di Scansano per brindare insieme ai trent’anni del festival di Legambiente. All’Ecomercato prodotti ecosostenibili per sostenere il progetto rugiada con offerte speciali

Rispescia: Ultimi giorni per dedicarsi ad acquisti green e sostenere la campagna di crowdfunding #Festambiente30 – trent’anni dalla parte dell’ambiente, per continuare a costruire il futuro del festival ecologico dell’estate maremmana.

Nello spazio dell’Ecomercato e della bottega del gusto sarà possibile acquistare tutti i prodotti della campagna di crowdfunding con offerte speciali come: la lattina di olio extravergine di oliva bio Ol.Ma da 5lt. (45 euro); l’olio extravergine d’oliva Argento La Poderina Toscana in bottiglie da 0,5lt. (6 euro); il formaggio pecorino del Caseificio Sociale di Manciano da 400g (6,50 euro); la salsa di pomodoro fresco Bio Tomito 100% toscano dell’azienda agribiologica La Selva 300g (2,50); il Narratè Maremma (4,50 euro) che racchiude l’essenza del territorio maremmano, l’ultimo arrivato nella famiglia di Narrafood Srl e la T-shirt ufficiale del trentennale di Festambiente (12 euro) con l’illustrazione firmata da Milo Manara, uno dei più grandi illustratori italiani, la cui collaborazione con Legambiente risale agli anni Novanta.

Anche la Cantina Vignaioli Morellino di Scansano ha contribuito a sostenere la campagna di crowdfunding del festival di Legambiente con un’edizione limitata targata #Festambiente30 di Roggiano Bio, per brindare insieme ai trent’anni della manifestazione. Il Morellino di Scansano è una delle migliori espressioni della Maremma e incarna le caratteristiche di questo territorio e di chi lo abita. Un vino molto apprezzato in Italia e anche all’estero che è anche uno degli alfieri della Maremma nel mondo. Per gli ultimi due giorni della manifestazione sarà possibile acquistare all’ecomercato una bottiglia di Roggiano bio (8 euro) o sei bottiglie (40 euro) contribuendo a sostenere il festival ecologico della Maremma.

Ultimi giorni anche per gli acquisti green all’Ecomercato con offerte speciali, il più grande mercato di qualità dell'associazione del Cigno, in cui è possibile trovare vino biologico, olio extravergine d’oliva, abbigliamento ecologico, detersivi e cosmetici naturali, prodotti tipici e biologici a filiera corta e molto altro.

Tutto il ricavato dell’Ecomercato sarà devoluto al Progetto Rugiada, che vuole dare un aiuto concreto ai bambini e alle bambine residenti nelle aree contaminate della Bielorussia a seguito del fallout radioattivo di Chernobyl. Tutti i bambini coinvolti nel progetto (che dà loro vestiti, cibo e monitoraggi sanitari per tenere sotto controllo le malattie causate dalle radiazioni) provengono dalle province maggiormente colpite e la maggior parte di loro vive situazioni di estrema difficoltà dal punto di vista sociale ed economico. Per info: www.festambiente.it oppure 0564.48771.