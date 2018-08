Festambiente, il programma della quinta giornata del festival nazionale di Legambiente

Tra i dibattiti principali: spreco alimentare, mobilità dolce ed ecologia quotidiana.

Sul palco centrale Modena City Ramblers, aprono I Matti delle Giuncaie.

Con Scienzambiente i più piccoli imparano lo sviluppo delle Telecomunicazioni.



Rispescia: Ecco il programma completo della quinta giornata di Festambiente.

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente – Iscrizione ai giochi e laboratori.



ore 19,00 Padiglione del cibo – Contro lo spreco alimentare. L’impegno di Unicoop Tirreno per stili di vita consapevoli. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Paolo Bertini Unicoop Tirreno, un rappresentante della start up MyFoody.



ore 19,15 Tramonti nell’uliveto – Bianciardi 2022 presenta il reading Razza di bastardi! Poeti e altri meticci in festa.

ore 19,30 Spazio Incontri – Invertire la marcia. Per un nuovo modello intermodale di trasporto, tra ciclabilità e mobilità elettrica. Coordina Alberto Fiorillo Responsabile aree urbane e mobilità Legambiente. Partecipano Andrea Poggio Segreteria nazionale Legambiente, Rossella Muroni Commissione ambiente della Camera, Emiliano Carnieri Regione Toscana, Anna Donati Portavoce Alleanza Mobilità Dolce, Gian Piero Joime La Sapienza.



ore 20,00 Piazza Economia Civile – L’ecologia ogni giorno. Dalla raccolta differenziata a Rigenera Terra, il progetto per recuperare le aree boschive grazie ad un compost di qualità. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili Segreteria Nazionale Legambiente, Simona Petrucci Assessore all’Ambiente Comune di Grosseto, Andrea Di Stefano Novamont, Luca Galimberti AD Futura.



ore 21,00 Padiglione del Cibo – Api sentinelle di biodiversità. Partecipano Daniela Sciarra Legambiente, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Corrado Teofili Federparchi.



ore 21,00 Auditorium – Dal tam tam al GPS. Lo sviluppo delle telecomunicazioni. Partecipano il Prof. Fabrizio Pettini Associato al Centro Fermi, Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.



ore 21,00 Clorofilla – L’aritmetica del lupo di A. Ingaria.



ore 21,00 Città dei Bambini – Arts and Crafts in Space Story.



ore 22,00 Area Spettacoli – Modena City Ramblers + I Matti delle Giuncaie.



ore 00,45 Piazza Economia Civile – We Love Surf, a cura di Tudemùn Concerti.