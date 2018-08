Inaugurazione di Festambiente 2018, venerdì 10 agosto alle 18,30

“Tutto il programma dei dibattiti e conferenze della manifestazione”

Rispescia (GR): Alla presenza di Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Angelo Gentili Coordinatore nazionale Festambiente,

Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Cinzia Torraco Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto, Mons. Rodolfo Cetoloni Vescovo di Grosseto, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Lucia Venturi Presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri Presidente comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio Presidente Banca TEMA, Ermete Realacci Presidente Symbola, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Andrea Di Stefano Responsabile progetti speciali Novamont, Fabio Brescacin Presidente NaturaSì, Federico Fusari Direttore generale Ricrea, Claudio Vanni Responsabile relazione esterne Unicoop Firenze. Con la partecipazione di Filippo Solibello Rai Radio2 .

ore 19,30 Spazio Incontri Rivoluzione circolare. Buone pratiche per risolvere l’emergenza rifiuti, tutelare l’ambiente, far crescere l’economia e creare lavoro. Filippo Solibello Rai Radio2 intervista Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Ermete Realacci Presidente Symbola, Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Andrea Di Stefano Responsabile progetti speciali Novamont, Fabio Brescacin Presidente NaturaSì.

20,00 Piazza Economia civile Convivio Distretti in festa! Partecipano Giorgia Salvatori Assessore al distretto dell’economia civile Campi Bisenzio, Eleonora Lombardi Business applications manager Consorzio Hypatia, Elisa Scatena Project manager dipartimento di Bio-ingegneria Consorzio Hypatia, Costantino Del Gaudio Responsabile del Dipartimento di Bioingegneria Consorzio Hypatia, Daniela Colucci Giornalista Rai, Michela Monaco Sbottonando, Stefano Maggi Direttore del dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Tiromancino. Prove generali di giornalismo digitale locale di Massimiliano Frascino. Partecipano insieme all’autore Simone Giusti Presidente associazione L’altra città, Daniele Reali Direttore Il Giunco.net.

SABATO 11 AGOSTO

ore 11,00 Stabilimento balneare Nettuno, Follonica. Green city: buone pratiche di sostenibilità ambientale per il buon vivere in città. Partecipano Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente, Andrea Benini Sindaco di Follonica, Mirjam Giorgieri Assessore all’ambiente di Follonica.

ore 18,30 Piazza Economia civile Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 24 anni dopo, #NoiNonArchiviamo. Presentazione del numero monografico di Narcomafie. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Lorenzo Frigerio Libera Informazione, Fabrizio Feo TG3.

ore 19,30 Spazio Incontri Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulla corresponsabilità nella lotta alle mafie e alla corruzione. Coordina Enrico Fontana Direttore La Nuova Ecologia. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Don Luigi Ciotti Presidente di Libera.

ore 20,00 Piazza Economia civile Convivio Sforzo comune, risultato di tutti - Come si progetta l’Economia circolare. Partecipano Silvano Falocco Direttore della Fondazione Ecosistemi, Andrea Martini Animundi, Paola Caporossi Fondazione Etica.

ore 20,30 Spazio Incontri Premio nazionale Ambiente e Legalità 2018. Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Enrico Fontana Direttore La Nuova Ecologia.

ore 21,00 Auditorium Canapa: quali regole? Partecipano Beppe Croce Presidente Federcanapa, Rachele Invernizzi Presidente South Hemp Techno, Luca Marola Cofondatore EasyJoint, Antonio Trionfi Azienda Honorati.

ore 21,00 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Dormire e mangiare nell’orto. Guida all'ospitalità rurale e al buon cibo contadino in Italia di Roberto Brioschi e Umberto Di Maria. Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista Massimo Acanfora Altreconomia.

DOMENICA 12 AGOSTO

ore 18,00 Piazza Economia civile #FestambienteLIVE Filippo Solibello RadioRai2 intervista Gaetano Currieri degli Stadio.

ore 18,00 Padiglione Natur&Turismi Protocollo di Kyoto e patto dei sindaci delle Marche verso la città green del futuro: a che punto siamo? Lorenzo Lombardi Giornalista intervista Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Gianluca Carrabs Amministratore unico Sviluppo Marche, Alessio Ciacci Amministratore delegato Acsel Val di Susa, Anna Donati Portavoce Alleanza Mobilità Dolce, Gianluca Felicetti Presidente LAV, Sandro Scollato AD AzzeroCO2 e una rappresentanza dei Comuni della Regione Marche aderenti al Patto dei Sindaci. Iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti EMPOWERING - Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies - Horizon 2020 Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione e LIFE SEC ADAPT - Sustainable energy communities promoting climate adaptation strategies in mayor adapt initiative Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) – Adattamento ai cambiamenti climatici.

ore 18,30 Piazza Economia Civile Premio Cambiamo Agricoltura con Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Daniela Sciarra Legambiente, Damiano di Simine co-autore de Cambiamo agricoltura? Storie dal territorio e le aziende insignite 2018.

ore 19,00 Piazza Economia Civile I Biodistretti: la scommessa del made in Italy. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Alessandra Pesce Sottosegretario Ministero Politiche agricole e forestali, Rossella Muroni Commissione Ambiente della Camera, Cinzia Pagni Giunta Nazionale CIA, Maria Grazia Mammuccini Consiglio direttivo FederBio, Carlo Triarico Presidente Associazione per l’agricoltura biodinamica, Roberto Stucchi Prinetti Presidente bio distretto Chianti, Giuseppe Ferroni DISAA Università di Pisa, Angiolino Maule Presidente Vinnatur Associazione Vini Naturali, Beppe Croce Legambiente.

ore 19,30 Spazio Incontri Economia civile: dalla pratica alla teoria. Percorsi e strumenti per un cambiamento possibile nel sistema economico e sociale del nostro Paese. Coordina Enrico Fontana Responsabile Economia civile di Legambiente. Partecipano Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Vittorio Bugli Assessore alla presidenza della Regione Toscana, Tiziana Ciampolini S-Nodi Caritas Italiana, Don Enzo Capitani Direttore Caritas diocesana di Grosseto, Fabio Becherini Direttore generale Banca TEMA, Gabriella Papponi Morelli Presidente Polo Universitario Grossetano, Sandro Polci Cresme, Tommaso Perrulli Coordinatore del Piano sociale Unicoop Firenze.

ore 21,00 Piazza Economia Civile Presentazione del libro Siate ribelli. Praticate gentilezza di Saverio Tommasi. Il giornalista Peppe Ruggiero intervista l’autore.

LUNEDÌ 13 AGOSTO

ore 11,00 Auditorium Per amor di Maremma. Sostenere gli investimenti per favorire l’agricoltura di qualità e tutelare dai rischi siccità. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Fabio Becherini Direttore generale Banca TEMA, Maurizio Sonno Responsabile crediti speciali Banca TEMA, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Presidente della Provincia di Grosseto, Claudio Capecchi Presidente CIA Grosseto, Attilio Tocchi Presidente Confagricoltura Grosseto, Marco Bruni Presidente Coldiretti Grosseto.

ore 18,00 Piazza Economia civile #FestambienteLIVE con Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Piero Pelù.

ore 19,00 Spazio incontri Premio buone pratiche per l’innovazione in Agricoltura a cura di Legambiente.

ore 19,30 spazio Incontri Innovazione, tutela del territorio, sviluppo sostenibile. Coordina Giancarlo Capecchi Giornalista. Partecipano Giuliano Amato Presidente, Mario Lolini Vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera, Marco Onado Economista, Francesco Carri Presidente Comitato esecutivo Iccrea Banca, Edoardo Zanchini Vicepresidente nazionale Legambiente, Francesco Vincenzi Presidente ANBI, Roberto Frosini Presidente Comitato di indirizzo IRPET.

ore 20,00 Padiglione del cibo Pollica e il Cilento: la patria della Dieta Mediterranea ne parliamo con Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Stefano Pisani Presidente Città Slow International e Sindaco di Pollica, Aristide Valente Presidente Alma Seges, Valerio Calabrese Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Michele Buonomo Segreteria Nazionale Legambiente.

ore 21,00 Piazza Economia civile I nuovi schiavi: la buona agricoltura contro il caporalato. Coordina Enrico Fontana Vicepresidente consorzio Libera Terra. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Jean René Bilongo Flai Cgil, Guido de Togni Responsabile Funky Tomato Project, Paolo Pastore Direttore Fairtrade Italia, Cristiano Calvi Presidente Altromercato.

ore 21,00 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Itinerario maremmano di Dario Castriota. Nunzio D’Apolito Legambiente intervista l’autore.

ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Prima dell’alba di Daria Montella. Partecipa l’autrice.

MARTEDÌ 14 AGOSTO

ore 19,00 Padiglione del cibo Contro lo spreco alimentare. L’impegno di Unicoop Tirreno per stili di vita consapevoli. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Paolo Bertini Unicoop Tirreno, Luca Masseretti Cofondatore Myfoody.

ore 20,00 Piazza Economia Civile L’ecologia ogni giorno. Dalla raccolta differenziata a Rigenera Terra, il progetto per recuperare le aree boschive grazie ad un compost di qualità.

Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili Segreteria Nazionale Legambiente, Simona Petrucci Assessore all’ambiente Comune di Grosseto, Andrea Di Stefano Responsabile Progetti speciali Novamont.

ore 21,00 Auditorium Dal tam tam al GPS. Lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Partecipano il Prof. Fabrizio Pettini Associato al Centro Fermi, Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO

ore 11,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: il mare più bello. Coordina Angelo Gentili Segreteria Nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Giancarlo Farnetani Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi Assessore all’Ambiente Castiglione della Pescaia.

ore 18,00 Auditorium Pelagos plastic free un impegno comune. Buone pratiche ed esperienze di Enti locali, Parchi a confronto. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Elisa Turiani Legambiente Toscana, Costanza Favilli Segretariato permanente Accordo Pelagos, Lucia Venturi Presidente Parco della Maremma, Giampiero Sammuri Presidente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, Patrizio Scarpellini Direttore Parco delle Cinque Terre e i rappresentanti dei Comuni costieri della provincia di Grosseto.

ore 18,30 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Appennino atto d’amore La montagna a cui tutti apparteniamo di Paolo Piacentini. Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista l’autore.

ore 19,30 Auditorium Essere liberi. Presentazione del progetto INAIL per la riabilitazione psico-fisica post traumatica da infortuni sul lavoro attraverso lo sport. Partecipano Filomena Tulipano Funzionario socio-educativo INAIL Grosseto, Maurizio Zaccherotti Associazione TerraMare UISP responsabile delle attività sportive riabilitative.

ore 19,30 Spazio Incontri Il Mare più bello 2018: consegna delle 5 Vele ai Distretti costieri e ai Comuni 5 Vele dei laghi con Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente.

ore 20,00 Spazio Incontri Non vogliamo un mare di plastica. Nuove leggi e buone pratiche per difendere uno straordinario patrimonio di biodiversità e la bellezza delle nostre spiagge.

Coordina Daniele Moretti Caporedattore centrale Sky Tg24. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Simona Bonafè Europarlamentare, Vittorio Bugli Assessore alla presidenza della Regione Toscana, Giampiero Sammuri Presidente nazionale Federparchi, Claudio Vanni Responsabile relazione esterne Unicoop Firenze.

ore 20,30 Piazza Economia civile Ubriachi di scienza. Conferenza spettacolo semiseria sugli effetti dell’alcool di e con Alessio Perniola.

VENERDÌ 17 AGOSTO

ore 11,00 Parco della Maremma I marchi del Parco della Maremma e nuovi strumenti di partecipazione verso la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Partecipano Lucia Venturi presidente Parco Regionale della Maremma, Antonio Nicoletti Responsabile nazionale Parchi e Aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente.

ore 17,30 Frantoio del Parco L’antico frantoio del Parco: l’olio che tutela la biodiversità e la legalità. Partecipano Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente, Lucia Venturi Presidente Parco regionale della Maremma, Stefano Magnoni Chico Mendes.

ore 18,30 Piazza Economia civile La vita che… Vecchioni e Bianciardi. Fabio Canessa Fondazione Bianciardi conversa con Roberto Vecchioni. Introduce Massimiliano Marcucci Fondazione Bianciardi a cura di Fondazione Bianciardi.

ore 20,00 Padiglione del Cibo Turismo esperienziale: il “made in Tuscany” per rilanciare le aree interne e tutelare il territorio. Partecipano Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente, Giovanni Lamioni Presidente ARTEX, Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana.

ore 21,00 Auditorium Alle origini di Castiglione della Pescaia. La civiltà etrusca e romana a Vetulonia. Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista Simona Rafanelli Direttrice del Museo Archeologico I. Falchi di Vetulonia, Valentina Murru Vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi di Grosseto, Elena Nappi Vicesindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini Assessore al Turismo Comune Castiglione della Pescaia.

ore 21,00 Piazza Economia civile Benessere animale: gli impegni per il cambiamento.

Coordina Antonino Morabito Segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Marco Melosi Presidente Associazione nazionale medici veterinari Italiani, Barbara Massa Regional Director Europe The Donkey Sanctuary, Federica di Leonardo Relazioni istituzionali CIWF, Sonny Richichi Presidente IHP Italian Horse Protection, Pier Giovanni Capellino Presidente Almo Nature.

SABATO 18 AGOSTO

ore 18,00 Piazza Economia civile #FestambienteLIVE Edicola Acustica intervista la PFM.

ore 18,30 Auditorium Scacchi e non solo… con Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.

ore 18,30 Padiglione Natur&Turismi Itinerario del Sacro di Olivia Bruschettini. Guida ai percorsi e cammini religiosi nel Comune di Castiglione della Pescaia. Valentina Mazzarelli Legambiente Turismo intervista l’autrice, il Vicesindaco Elena Nappi e Susanna Lorenzini Assessore al turismo Comune di Castiglione della Pescaia.

ore 18,30 Piazza Economia Civile Salvaguardare il territorio per creare sviluppo e garantire sostenibilità. Coordina Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente. Partecipano Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana, Marco Bottino Presidente ANBI Toscana, Fabio Bellacchi Presidente Consorzio Toscana Sud, Emilio Landi Presidente Acquedotto del Fiora, Fausto Turbanti Assessore alla Protezione civile Comune di Grosseto.

ore 19,30 Spazio Incontri L’era delle migrazioni. Tra nuove e vecchie povertà la sfida per una società inclusiva e solidale. Toni Mira Caporedattore de L’Avvenire intervista Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna.

ore 21,00 Padiglione del Cibo Presentazione di Toscana guida ai sapori e ai piaceri della Regione 2018 delle Guide di Repubblica. Partecipano Giuseppe Cerasa Direttore delle Guide di Repubblica, Leonardo Marras Consiglio Regione Toscana, Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana.

DOMENICA 19 AGOSTO

ore 18,30 Auditorium Presentazione dei libri Nonni con le ali e Mucca e la vita. Partecipa l'autrice Arianna Papini premio Andersen come migliore illustratrice 2018.

ore 18,30 Padiglione del Cibo Premio Ambasciatori del Territorio. Buone pratiche per una nuova agricoltura con Angelo Gentili responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Daniela Sciarra Legambiente e le aziende insignite 2018.

ore 19,30 Spazio Incontri La vera agricoltura, sostenibile e di qualità. Un patto per tutelare la biodiversità agroalimentare e il made in Italy. Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Gianpaolo Vallardi Presidente Commissione agricoltura del Senato, Roberto Moncalvo Presidente nazionale Coldiretti. Con la testimonianza di Giovanni Zucchi AD Oleificio Zucchi, Davide Vernocchi Presidente Apo Conerpo, Sonia Ricci Direttrice OP Agrinsieme, Arturo Santini Presidente Alce Nero, Federico Cappi Direttore marketing retail Conserve Italia, Francesco Pugliese Direttore ricerca e sviluppo Bonifiche Ferraresi.

ore 21,00 Padiglione del Cibo Presentazione del Marchio Parco della Maremma con Lucia Venturi Presidente del Parco della Maremma e le aziende certificate.