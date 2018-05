Barocci su Gessi Rossi: 'Il tempo è galantuomo... altro che 'posizioni ideologiche degli ambientalisti'

Grosseto: Il 28 febbraio 2018 la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha scritto, in relazione alla società Tioxide/Venator e ai gessi rossi, a pagina 106 della Relazione conclusiva dei suoi lavori, quanto segue:

“Qualche anno addietro la società aveva ottenuto l’iscrizione al registro dei produttori di fertilizzanti, sul presupposto che i gessi rossi avrebbero potuto avere due destini differenti, cioè quale rifiuto e quale sottoprodotto. Secondo tale prospettazione i gessi rossi non solo potevano essere destinati al ripristino ambientale, per il recupero morfologico di ex cave o aree degradate, ma, quale sottoprodotto, potevano essere anche venduti per l’utilizzo in campo agronomico come additivi, quindi come ammendanti o fertilizzanti di secondo livello….Tuttavia, dai risultati analitici eseguiti sono emerse concentrazioni di cromo e di vanadio in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa. Da tale accertamento aveva preso avvio un procedimento penale, nell’ambito del quale la procura della Repubblica presso il tribunale di Grosseto ha delegato il NOE ad eseguire ulteriori indagini, con diversi accessi nell’azienda...In occasione di uno di questi accessi sono stati eseguiti i prelievi di gesso rosso conferito nella ex cava di quarzite di Poggio Speranzona di Montioni, a Follonica, per l’attività di ripristino ambientale, nonché prelievi di campioni di “Agriges” da cumuli che la stessa società aveva indicato come pronti per la vendita, in quanto erano stati già sistemati e pronti per essere ceduti ai grossisti...Tuttavia, per un verso, gli esami effettuati hanno consentito di accertare che tale sostanza non è idonea come rifiuto al ripristino ambientale; per altro verso, gli accertamenti analitici sul prodotto commercializzato come “Agriges” hanno concluso per l’inidoneità dello stesso, a causa della presenza sia di concentrazioni minime di calcio e zolfo, inferiori a quelle autorizzate dal Ministero dell’Agricoltura, sia di cromo esavalente, superiore al limite consentito dal DM del 5 febbraio 1998 e successive modifiche. E’ stata anche accertata la presenza di alcuni metalli pesanti, di cui alla tabella 1 dell’allegato 5, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (berillio, cobalto,

cromo totale)…Il mancato invio in discarica dei gessi rossi, nelle quantità sopra indicate, ha determinato per la società un notevole risparmio di spesa, per decine di milioni di euro...

In realtà - osserva la Commissione di inchiesta - se la marmettola è un rifiuto che viene conferito normalmente in discarica, non si comprende la ragione per cui tale rifiuto, miscelato con gli scarti di produzione del biossido di titanio, che sono anch’essi rifiuti, possa essere destinato al ripristino ambientale per il recupero morfologico di ex cave o aree degradate, o possa addirittura divenire un sottoprodotto per l’agricoltura”.

Alla luce di quanto sopra, spendere soldi pubblici, come sta facendo la Regione Toscana e l’Amministrazione uscente di Gavorrano per svolgere una serie di incontri e di conferenze, il cosidetto “dibattito pubblico”, al fine di convincere la cittadinanza sulla bontà della scelta già fatta di non modificare il processo produttivo e di depositare questi rifiuti nella cava della Bartolina o della Vallina, per consentire “alla società un notevole risparmio di spesa” si configura come uno spreco di denaro collettivo, da far valutare alla Corte dei Conti.

Roberto Barocci, Forum Ambientalista Grosseto

