Lâ€™Assessore Luca Minucci nella cabina di regia per la bonifica del SIN area ex Sitoco

L’Assessore Luca Minucci nella cabina di regia per la bonifica del SIN area ex Sitoco

Orbetello: Relativamente all’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse Nazionale di Orbetello area ex Sitoco, firmato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dal Comune di Orbetello e dal Comune di Monte Argentario, il Sindaco del Comune di Orbetello ha indicato come componete della cabina di regia, in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale, l’Assessore all’Ambiente Luca Minucci.

Per quanto riguarda questo accordo le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi disciplinati nel presente accordo sono a pari ad € 34.505.970,00 di cui € 17.038.455,35 di immediata attuazione e € 17.467.514,65 da programmare. La Regione Toscana è il soggetto responsabile unico dell’attuazione e quindi beneficiaria delle risorse, responsabile del controllo e del monitoraggio per la realizzazione degli interventi.

La cabina di regia di cui farà parte l’Assessore Minucci sarà composta anche dal rappresentante del Comune di Monte Argentario, dalla Regione Toscana e dal Direttore Direzione Generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente, tale cabina avrà come funzioni, tra le altre, di monitorare e vigilare sull’attuazione del programma degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione e l’individuazione degli interventi prioritari relativamente alle risorse da programmare. Quindi un importante incarico per l’Assessore all’Ambiente Luca Minucci che in questo caso rappresenterà l’Amministrazione di Orbetello.