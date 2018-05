Ponte sul fiume Ombrone, Legambiente: 'grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto'

Gentili: “un evento epocale, il Parco della Maremma è da esempio per tutto il sistema dei parchi italiano”.



Grosseto: Il progetto del ponte sul fiume Ombrone è stato sostenuto con forza negli anni dall’associazione del cigno e oggi il ponte è a tutti gli effetti una struttura strategica anche alla luce della ciclopista tirrenica e per il collegamento della Maremma.

“La realizzazione del ponte sul fiume Ombrone è un evento epocale che non solo collega maggiormente il Parco della Maremma, ma rappresenta un tassello fondamentale e strategico per l’intera ciclopista tirrenica un opera all’avanguardia per la ciclabilità che andrà dalla Liguria al Lazio - afferma Angelo Gentili della Segreteria Nazionale di Legambiente -. Il ponte segna un punto importante per la valorizzazione della Città di Grosseto e diventa un volano turistico per un settore come il cicloturismo, ma anche per l’escursionismo e il trekking. Per Legambiente inoltre la conclusione di questo progetto rappresenta anche la congiunzione dei due distretti 5 Vele Legambiente e Touring club: quello della Maremma Toscana (con Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica) e la Costa d’Argento (Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio e Magliano) dove sono attivi progetti complementari di mobilità dolce come il progetto Ciclopica del Comune di Follonica, l’implementazione della mobilità ciclabile nel capoluogo e il progetto innovativo di mobilità elettrica e anche ciclabile Life Silver Coast, che rendono la Maremma un modello strutturale di mobilità dolce a livello nazionale.



Il Parco della Maremma - conclude Gentili - ha tutte le carte in regola per divenire un area protetta, bike friendly, che faccia da esempio a tutto il sistema dei parchi italiano. Occorre partire da qui per collegare maggiormente attraverso percorsi ciclabili tutte le località strategiche del territorio, alla luce di questo traguardo raggiunto”.