Il GUP ammette l’incidente probatorio sulle emissioni delle centrali geotermiche in Amiata

Grosseto: Massimo Montemaggi, legale rappresentante di Enel Green Power è indagato per ipotesi di reato, in relazione alle emissioni fuori norma delle centrali geotermiche di Bagnore sul monte Amiata.

Il GIP di Grosseto dr. Mezzaluna ha ammesso l’incidente probatorio affidando l’incarico al perito. "Oggetto della perizia - si legge nella nota di Forum Ambientalista Grosseto, SOS geotermia, Rete nazionale NoGESI - sono la conformità o meno alla normativa di settore delle emissioni relative agli inquinanti Ammoniaca e Mercurio e l’ adozione di ENEL delle migliori tecnologie disponibili per contenere l’attività inquinante.



Il GIP ha quindi convalidato l’indagine della Procura, attivata da un esposto, dopo che gli attuali amministratori dei Comuni dell’Amiata, con fare arrogante e di sfida, avevano invitato i militanti di SOSgeotermia a rivolgersi in Procura avendo questi

divulgato documenti scritti da tecnici nelle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, mai smentitii.

Pertanto - continuano gli ambientalisti - rammentiamo oggi tali documenti:

1- gli studi dell’autorevoleii prof. Riccardo Basosi dell’Università di Siena sulla illegalità degli inquinanti emessi dalle centrali di Santa Fiora. Il prof. Basosi e il dott.Bravi concludonoiii “Riteniamo quindi anomalo che il nuovo impianto realizzato a Bagnore da 40 MW, inaugurato a fine 2014, non rispetti i limiti previsti dalla stessa Regione nella DGRT 344, dato che la tecnologia utilizzata (flash + abbattitore) non è quanto di più tecnologicamente avanzato disponibile oggi dal punto di vista ambientale, ma probabilmente solo la scelta più conveniente dal punto di vista economico-finanziario”.

2- gli studi del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Firenze sulle diverse tecnologie alternative applicabili alle centrali di Bagnore, che concludeiv: “I risultati dimostrano che è possibile ottenere sostanziali benefici dal punto di vista della sostenibilità dei sistemi geotermici applicando diverse soluzioni tecnologiche; tuttavia, questo è inevitabilmente ottenuto al prezzo della prestazione termodinamica cioè, una riduzione della potenza dal 10% al 20% che dovrebbe essere accettata”.

A questi abbiamo aggiunto una letterav con cui l’Enel ammetteva che con gli impianti progettati in Amiata non stava nei nuovi limiti di legge e chiedeva alla Regione Toscana di modificarli (pensando evidentemente che la sua nota rimanesse riservata).

Tuttavia la Regione non ha potuto assecondare le richieste di ENEL, perché le sole emissioni di Ammoniaca sono il 43% di tutte le emissioni regionalivi e sarebbero intervenute le Autorità Europee. Infatti in Amiata la quantità di Ammoniaca emessa è nell’ordine di diverse migliaia di tonnellate all’anno, quando la stessa UE nel Report CAFE, afferma che tali emissioni contribuiscono in maniera significativa alla formazione di particolato di origine secondaria (PM10 e PM2,5), il cui costo sanitario medio è di euro 20,5 al Kg di Ammoniaca emessavii, il che significa che per il solo 2010 il costo per le emissioni in Amiata è stimato in oltre 90 milioni di euro.

Per valutare il valore etico e morale delle scelte dei Sindaci dell’Amiata, di seguito si riporta l’andamento, per il comune di Arcidosso, il più esposto ai vapori in uscita dalle centrali di Bagnore, i dati sanitari oggi scaricabili dal sito dell’Agenzia

Regionale di Sanitàviii, che denunciano un eccesso di mortalità per tumori nei maschi di circa il + 30%, rispetto ai dati regionali.

Rileviamo inoltre che proprio ieri, 17 gennaio, al Parlamento europeo è stato approvatoix un emendamento presentato dall’On.Tamburrano con “l’impegno della Commissione, entro il dicembre 2018, di valutare la necessità di una proposta

legislativa intesa a regolamentare le emissioni, da parte delle centrali geotermiche, di tutte le sostanze, tra cui il CO2 , che sono nocive per la salute e ambiente...”.

Nel rispetto della autonomia delle giurisdizioni - concludono Forum Ambientalista Grosseto, SOS geotermia, Rete nazionale NoGESI -, spetterà quindi al Giudice Penale stabilire, in contraddittorio tra le parti, la verità sulla pericolosità delle emissioni".