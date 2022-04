Massa Marittima ha un cuore green, organizzata una nuova giornata di raccolta dei rifiuti aperta a tutti i cittadini

Per chi volesse aderire l’appuntamento è domenica 24 aprile, alle ore 9, al piazzale del Tirassegno.

Massa Marittima: Nel comune di Massa Marittima proseguono le iniziative di raccolta dei rifiuti abbandonati, promosse spontaneamente da gruppi di cittadini che hanno a cuore l’ambiente in cui vivono. Questa volta è stato il Terziere di Borgo ad organizzare una passeggiata ecologica dal titolo “Ci tocca!”, aperta a tutti i cittadini e organizzata con il supporto del Comune di Massa Marittima e di Sei Toscana.

Per chiunque volesse unirsi al gruppo di volontari l’appuntamento è domenica 24 aprile, alle ore 9, al piazzale del Tirassegno di Massa Marittima.



Basterà presentarsi con scarpe comode e abbigliamento sportivo e portarsi un paio di guanti. I sacchi saranno forniti da Sei Toscana che sarà presente con uno dei suoi mezzi.



La raccolta dei rifiuti abbandonati partirà dal parco giochi di fronte al Monte dei Paschi, per poi proseguire su via Martiri della Niccioleta in direzione del carcere, fino a raggiungere Poggio ai Frati, per poi tornare indietro in direzione di Massa Marittima.



Al ritorno sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo alla Leccetina.