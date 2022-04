Alla scoperta delle Oasi Wwf della Toscana meridionale con il Museo naturale

Sabato 23 aprile l'incontro con il responsabile Fabio Cianchi

Orbetello: Tutti in viaggio alla scoperta delle Oasi Wwf della Toscana meridionale con il Museo di storia naturale della Maremma. È il tema del nuovo incontro pubblico organizzato dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura: sabato 23 aprile alle ore 17 nella sala conferenze della sede di Strada Corsini 5 sarà ospite Fabio Cianchi, responsabile delle Oasi Wwf della Maremma. L'evento è ad accesso libero e gratuito, ma per partecipare è consigliata la prenotazione, compilando il modulo online sulla pagina Eventi del sito web del museo (www.museonaturalemaremma.it); per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564 488571. In occasione dell'evento – o in qualsiasi altro momento nei giorni e orari di apertura del museo, dal giovedì alla domenica, 10-13 e 16-19 – è anche possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Le Oasi Wwf, assieme alle molte aree protette regionali e nazionali – ricorda il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – sono baluardi preziosissimi per la conservazione della biodiversità. Forse non tutti sanno che la prima Oasi Wwf è stata istituita proprio in Maremma e che da allora molto è stato fatto per la protezione della natura anche nel nostro territorio. Per scoprire questa ricchezza multiforme a pochi passi da casa, Fabio Cianchi, responsabile delle Oasi Wwf della Maremma, ci sorprenderà con immagini e filmati mozzafiato, raccontandoci dal suo osservatorio privilegiato la bellezza e il valore di questi luoghi».