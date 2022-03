Comune con Sei Toscana per la raccolta dei rifiuti sulla statale 439, tra Cura Nuova e Valpiana

L’intervento sarà eseguito giovedì 24 marzo a partire dalle ore 7 e 30. Anas si occuperà della gestione del traffico.



Massa Marittima: È in programma giovedì 24 marzo, dalle ore 7 e 30, un intervento straordinario di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le banchine della strada Statale 439, tra Cura Nuova e Valpiana. L’intervento è stato richiesto dal Comune e sarà eseguito da Sei Toscana, mentre Anas si occuperà della gestione del traffico.

“Molti avranno notato la presenza di sporcizia lungo le banchine laterali in entrambe le direzioni di marcia su quel tratto di strada – commenta Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente. - Non è certamente un bel biglietto da visita per il nostro territorio. Quindi, in collaborazione con Anas Toscana e Sei Toscana, che ringraziamo per la disponibilità, daremo seguito ad un’accurata pulizia recuperando il materiale che si è accumulato nel tempo sui margini della carreggiata".



“Sono dei piccoli segnali che vanno sempre nella direzione del rispetto del decoro e dell’ambiente che ci circonda. – prosegue Ivan Terrosi - Anas si occuperà della gestione del traffico per permettere al personale di Sei Toscana di poter procedere in assoluta sicurezza alla raccolta puntuale dei rifiuti. Ci scusiamo per l’eventuale disagio che tale operazione potrebbe causare alla viabilità.”