Sei Toscana, si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Da martedì 22 marzo i cassonetti ad accesso controllato utilizzabili esclusivamente con la 6Card

I sindaci Bartalini e Marini: “Superato il 70% di differenziata. Continuiamo su questa strada”

Arcidosso e Castel del Piano: Tutto pronto a Arcidosso e Castel del Piano per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti ad accesso controllato. A distanza di qualche mese dal loro posizionamento, e dopo un periodo in cui le nuove attrezzature sono state “aperte” (ossia utilizzabili anche senza la 6Card, premendo solamente il pulsante di risveglio dei contenitori) a partire da martedì 22 marzo si procederà con la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato a disposizione dei cittadini. Pertanto, da martedì 22 marzo, per conferire i propri rifiuti sarà necessario l’utilizzo della 6Card in dotazione.

“Con quest’ultimo passaggio si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per il nostro territorio – dicono il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini e il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini –. L’obiettivo è quello di incrementare sempre più sia la quantità che la qualità della differenziata. Nel 2021, grazie all’impegno dei cittadini, abbiamo superato abbondantemente il 70% e per questo vogliamo ringraziare tutti per l’impegno profuso. Adesso però non dobbiamo fermarci: differenziare i rifiuti è molto importante per garantire un buon recupero delle materie, abbattere i costi di smaltimento e contenere le tariffe per i cittadini, ai quali chiediamo la massima collaborazione”.

Le due Amministrazioni comunali e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora la 6Card, l’avesse smarrita o danneggiata, può fare richiesta rivolgendosi agli uffici comunali. A Castel del Piano le 6Card possono essere ritirate presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Ad Arcidosso è necessario rivolgersi all’Ufficio tributi del comune.

Sono a disposizione dei cittadini anche due video-tutorial che spiegano il corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato (Tutorial postazioni a cassonetto: https://www.youtube.com/watch?v=YKglItOzhI0&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&index=2. Tutorial postazioni con bidoni: https://www.youtube.com/watch?v=agWknRrnrMs&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&index=3)

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.