Sos Geotermia, Circolo PD Scansano e Amministrazione comunale

‘Soddisfazione decisione Regione Toscana su problema inquinamento dell'acqua da arsenico e tallio’

Scansano: "Giunta, Circolo PD e Comitato Scansano Sos geotermia prendono atto con soddisfazione della decisione della Regione Toscana di approfondire l'allarmante problema dell'inquinamento dell'acqua da arsenico e tallio.

I dati sono molto preoccupanti e, come sottolineato ancora pochi giorni fa nel documento presentato assieme alla Amministrazione comunale e dall'Unione comunale del Pd di Scansano, siamo convinti che non si possa distinguere tra inquinamento dell'acqua e attività geotermica: e che quindi non è il momento di frettolose assoluzioni delle Centrali. I valori di arsenico crescono parallelamente nell'acqua e nel fluido geotermico ed è ipotizzabile che questo inquinante liberato in atmosfera dalle Centrali torni a terra con le precipitazioni, i valori del tallio crescono col diminuire della distanza dalle centrali

Ci aspettiamo una indagine seria ed approfondita, libera da condizionamenti o preconcetti. È in ballo la salute dei cittadini dell'Amiata e di tutti coloro che sono riforniti dell'acquedotto del Fiora. Ci aspettiamo una indagine trasparente e indipendente i cui dati siano via via comunicati alla cittadinanza", termina la nota.