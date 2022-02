Nasce a Scansano la prima Area Wilderness della Toscana

Scansano: Nel 1924 in America nacque la prima Area Wilderness ad opera di Aldo Leopold, forestale, biologo, cacciatore e conservazionista. Da allora tanto è stato fatto per la conservazione della Natura e oggi, nel mondo, si contano centinaia di Aree di rigorosa tutela ambientale votate al mantenimento dell’habitat e delle diversità biologiche.

Le Aree Wilderness in Italia sono distribuite in 11 Regioni e in 24 Province per un totale di oltre 56.000 ettari.

Grande assente è stata finora la Toscana, che pure può vantare tutte le caratteristiche per eccellere in questo campo. Oggi annunciamo con orgoglio che anche questa regione ha la sua prima Area Wilderness. È la Tenuta San Lodoviconel Comune di Scansano, prima Area Wilderness della Toscana e della Maremma.

La Tenuta si estende per circa 80 ettari, 50 dei quali sono distribuiti su 7 Settori con circa 13 ettari di Zone interne di Tutela Ambientale (dove si rinuncia allo sfruttamento dei boschi).

L’Area Wilderness Tenuta San Lodovico, la 78a d’Italia, è stata realizzata grazie alla sensibilità ambientale della Società Agricola Tenuta San Lodovico, formata e condotta da Arianna Santoro e dai suoi congiunti, Maurizio, Lorenzo e Jacopo Maggiorotti. La Società, oggi proprietaria dell’antico omonimo podere, ha con entusiasmo avanzato all’Associazione Wilderness (AIW) – riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 28.12.2004 e confermata con Decreto

18.1.2018 – la sua proposta di adesione. L’iniziativa ha portato alla sottoscrizione di un Contratto di Tutela Spontanea per la parte più selvaggia e naturale dei circa 80 ettari della proprietà.

Tutta la Tenuta è gestita con indirizzo etico volto a favorire sia la preservazione sia il mantenimento dell’habitat e della selvaggina naturale presente. La fauna vede non soltanto una nutrita presenza di caprioli e cinghiali ma anche di specie minori come lepri, volpi, istrici, tassi.

Non manca la presenza del lupo.

Si tratta di una regione collinare situata nel basso bacino del Fiume Ombrone e suo laterale Torrente Trasubbino, non lontano dai Poggi Alti (651 m s.l.m.), una delle colline più elevate dell’entroterra maremmano in provincia di Grosseto, praticamente alle spalle del noto Parco Regionale della Maremma. Nei Settori dell’Area Wilderness sono comprese pendici collinari e alcuni fossi con i loro corsi d’acqua. La vegetazione boschiva è composta prevalentemente da leccio e roverella, grande presenza di peri selvatici, rosa canina e ginestre con altre essenze della macchia collinare maremmana.

L’Area Wilderness nasce con l’obiettivo di tutelare in modo assoluto l’habitat naturale e accompagnare le persone in vere e proprie immersioni “in punta di piedi” nella Natura incontaminata. Oltre a uno scopo puramente ricreativo e culturale, questo percorso naturalistico persegue con particolare attenzione il miglioramento dello stato di salute, come mostrano le più

recenti evidenze scientifiche fornite dalla medicina forestale. Tema che rivestirà un ruolo centrale nella Tenuta il cui payoff non a caso è “Coltura della Salute”.