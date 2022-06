Vacanze e sport: al via la prima settimana con l’Asd Fossomboni Sport Vacanze e sport: al via la prima settimana con l’Asd Fossomboni Vacanze e sport: al via la prima settimana con l’Asd Fossomboni 2022-06-07T19:45:00+02:00 261 it Vacanze e sport: al via la prima settimana con l’Asd Fossomboni di Grosseto PT1M /media/images/20210513151247-0ea0ea3b.jpg /media/images/thumbs/x600-20210513151247-0ea0ea3b.jpg Maremma News

Nuova cartella clinica territoriale, il DSM primo a mettersi in rete Salute Nuova cartella clinica territoriale, il DSM primo a mettersi in rete Nuova cartella clinica territoriale, il DSM primo a mettersi in rete 2022-06-07T19:15:00+02:00 405 it Nuova cartella clinica territoriale, il Dipartimento di Salute mentale primo a mettersi in rete PT2M /media/images/20220601075933-98d04b81.jpg /media/images/thumbs/x600-20220601075933-98d04b81.jpg Maremma News

Referendum, l’ex magistrato Luca Palamara giovedì ospite della Lega Politica Referendum, l’ex magistrato Luca Palamara giovedì ospite della Lega Referendum, l’ex magistrato Luca Palamara giovedì ospite della Lega 2022-06-07T18:25:00+02:00 373 it Referendum, l’ex magistrato Luca Palamara giovedì ospite della Lega a Grosseto PT2M /media/images/20201102121915-64b40911.jpg /media/images/thumbs/x600-20201102121915-64b40911.jpg Maremma News

Torna Girogustando, la rassegna famosa rassegna enogastronomica Attualità Torna Girogustando, la rassegna famosa rassegna enogastronomica Torna Girogustando, la rassegna famosa rassegna enogastronomica 2022-06-07T17:30:00+02:00 486 it Girogustando torna a Grosseto PT2M /media/images/girogustando-generica-foto.jpg /media/images/thumbs/x600-girogustando-generica-foto.jpg Maremma News

Manciano, Fiorenzo Dionisi saluta i dipendenti comunali Politica Manciano, Fiorenzo Dionisi saluta i dipendenti comunali Manciano, Fiorenzo Dionisi saluta i dipendenti comunali 2022-06-07T15:00:00+02:00 212 it Manciano, Fiorenzo Dionisi saluta i dipendenti comunali. PT1M /media/images/Fiorenzo-Dionisi.jpg /media/images/thumbs/x600-Fiorenzo-Dionisi.jpg Maremma News

Il supermercato Conad di via Scansanese compie un anno Costume e società Il supermercato Conad di via Scansanese compie un anno Il supermercato Conad di via Scansanese compie un anno 2022-06-07T11:06:00+02:00 460 it Il 10 giugno il supermercato Conad di via Scansanese compie un anno. La struttura, negozio e distributore, ha fatto crescere un nuovo asse di servizi in città. PT2M /media/images/Conad-1-anno.jpg /media/images/thumbs/x600-Conad-1-anno.jpg Maremma News

Salario minimo. Nisini (Lega): "Bene fissare i criteri ma no obbligo" Politica Salario minimo. Nisini (Lega): "Bene fissare i criteri ma no obbligo" Salario minimo. Nisini (Lega): "Bene fissare i criteri ma no obbligo" 2022-06-07T10:58:00+02:00 176 it Salario minimo: taglio cuneo e maggiori tutele economiche per i lavoratori. PT1M /media/images/Tiziana-Nisini-Lega.jpg /media/images/thumbs/x600-Tiziana-Nisini-Lega.jpg Maremma News

Softball, Serie B: buone le prestazioni del Bsc Grosseto Sport Softball, Serie B: buone le prestazioni del Bsc Grosseto Softball, Serie B: buone le prestazioni del Bsc Grosseto 2022-06-07T10:51:00+02:00 389 it Softball, Serie B: buone le prestazioni del Bsc Grosseto sui diamanti di Firenze ed Anzio. PT2M /media/images/Bsc-Grosseto-Fiorentina-baseball.jpg /media/images/thumbs/x600-Bsc-Grosseto-Fiorentina-baseball.jpg Maremma News

2° Campus multidisciplinare con il Circolo Pattinatori Grosseto Sport 2° Campus multidisciplinare con il Circolo Pattinatori Grosseto 2° Campus multidisciplinare con il Circolo Pattinatori Grosseto 2022-06-07T10:44:00+02:00 233 it Il C.P. Grosseto organizza, dal 13 giugno al 29 luglio, il 2° Campus multidisciplinare al Centro di via Mercurio. PT1M /media/images/Campus-locandina.jpg /media/images/thumbs/x600-Campus-locandina.jpg Maremma News

Il libro su N.O.F.4 si presenta a QB Cultura & spettacolo Il libro su N.O.F.4 si presenta a QB Il libro su N.O.F.4 si presenta a QB 2022-06-07T10:17:00+02:00 239 it “Io e Fernando. La storia di N.O.F.4 raccontata da Aldo Trafeli”. PT1M /media/images/Io-e-Fernando.jpg /media/images/thumbs/x600-Io-e-Fernando.jpg Maremma News

Controlli ai distributori, sanzioni per irregolarità sui prezzi Cronaca Controlli ai distributori, sanzioni per irregolarità sui prezzi Controlli ai distributori, sanzioni per irregolarità sui prezzi 2022-06-07T09:46:00+02:00 310 it La Guardia di Finanza di Lucca, ha sanzionato una platea di distributori stradali di prodotti petroliferi a seguito di irregolarità in materia di comunicazione dei prezzi praticati. PT2M /media/images/Guardia-di-Finanza-Lucca.jpg /media/images/thumbs/x600-Guardia-di-Finanza-Lucca.jpg Maremma News